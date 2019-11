Proyectos objetados por la Junta no han llegado a Fortaleza

La gobernadora Wanda Vázquez Garced alegó el martes, que no ha recibido los proyectos legislativos objeto de la última carta emitida por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

El primero tiene que ver con las enmiendas al Código de Rentas Internas.

“Todo lo que vaya a impactar el presupuesto y que vaya a impactar el plan fiscal, la Junta lo va a denegar. Lo evaluaremos y si de alguna manera impacta el plan fiscal, tendremos que tomar una determinación, pero no he visto el proyecto”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

La segunda medida tiene que ver con la restitución de licencias a los empleados públicos.

“Tenemos que ver el proyecto, pero ya yo firmé el de las licencias por accidentes y yo entiendo que era justo. En ese sentido, hablaremos con la Junta si hay que identificar fondos en este presupuesto y lo que sea necesario, lo vamos a lograr”, dijo la gobernadora.

¿Y sobre el proyecto de las licencias regulares?

“Ese proyecto no lo he visto todavía. Si el proyecto lo que dice es que los pueden disfrutar no necesariamente hay que pagarlos, yo entiendo que no debería haber ningún inconveniente y entiendo que tampoco debe tenerlo la Junta”, contestó Vázquez Garced.

Jaresko envió una carta a la gobernadora y a los presidentes legislativos en la que expresan reservas respecto a varias acciones legislativas recientes, que son inconsistentes con el Plan Fiscal.

Según precisó el ente federal, estas reservas incluyen legislación contributiva y enmiendas al Código de Rentas Internas, la restitución de los días de enfermedad y vacaciones del sector público, resoluciones conjuntas sobre la reasignación de fondos y la consolidación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

Sobre el Proyecto de la Cámara 2172, Jaresko señaló en la carta “que varias disposiciones parecen disminuir la recaudación de impuestos sin ajustes compensatorios suficientes para pagar esas reducciones de impuestos, lo que hace que la legislación sea inconsistente con el Plan Fiscal”.

“Esto incluye, entre otras cosas, reducciones en la recaudación individual del impuesto sobre la renta, exenciones más amplias del impuesto de empresa a empresa del 4 por ciento, cambios en la tributación de micro espíritus y aumentos en ciertos créditos fiscales. También incluye la introducción de un mecanismo para transferir ciertos créditos fiscales bajo el Código de Incentivos o leyes de incentivos anteriores al Departamento de Hacienda a cambio de un reembolso del 90 por ciento de los créditos fiscales”, agrega la carta.

Asimismo, indicó que otras disposiciones de la legislación “son preocupantes porque erosionan la transparencia financiera y la confianza”.

Señaló que esto incluye el aumento en el umbral de ingresos mínimos requeridos para que las compañías presenten estados financieros auditados de 3 millones a 10 millones de dólares y la introducción de Contadores-Especialistas recientemente creados que pueden emitir certificados financieros con sólo diligencia limitada, estándares profesionales, y entrenamiento.

Además, Jaresko llamó la atención sobre el Proyecto de la Cámara 2210 de enmiendas adicionales al Código de Rentas Internas y al Proyecto de la Cámara 2286 de enmiendas a la Ley 60 de 2019. Entretanto, mencionó que el ente federal tiene reservas con el Proyecto del Senado 1099 para aumentar el salario de los bomberos y con el Proyecto del Senado 1341 para devolver días de enfermedad y vacaciones a los empleados públicos.

“En ausencia de una fuente de financiación para el período del Plan Fiscal, este proyecto de ley es incompatible con el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado”, indica la misiva sobre el Proyecto del Senado 1341.

De otra parte, la JCF señaló la Resolución Conjunta del Senado 460 y la Resolución Conjunta de la Cámara 575 para asignar 4 millones 567 mil 770 dólares del Fondo de Mejoras Municipales a ciertos municipios, agencias e instrumentos públicos. Otro de los proyectos señalados es el Proyecto del Senado 1455 para que la CTPR siga operando separada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), lo que también es inconsistente con el Plan Fiscal.

“La transparencia en el proceso legislativo es necesaria para sacar a Puerto Rico de la quiebra… Votar sobre proyectos de ley con poco debate y sin audiencias sobre asuntos tan importantes es muy irregular y sienta un precedente pobre”, señala la carta.