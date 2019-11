Gobernadora dice no ha retirado nombramiento de jueces

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que no ha retirado ningún nombramiento de jueces, como lo solicitó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Quiero dejar meridianamente claro que como gobernadora no he retirado ningún nombramiento. Ayer en comunicaciones con el presidente del Senado, me envió una comunicación donde me solicitó que había unos nombramientos en los cuales no le había dado tiempo de hacer una investigación por lo cual solicitaba más tiempo”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Nuestra posición es, tan pronto comience la sesión legislativa, someteremos los nombramientos nuevamente para que sean analizados por el señor presidente (del Senado) y la Comisión de Nombramientos”, añadió al indicar que sostuvo el martes, un diálogo con Rivera Schatz.

