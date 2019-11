Contraloría revela Peñuelas contrató empresa no autorizada para prestar servicios de refrigeración

La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Peñuelas.

El Informe revela que Peñuelas formalizó cinco contratos por 45,080 dólares con una corporación no autorizada a prestar los servicios de mantenimiento de los sistemas de acondicionadores de aire y refrigeración. El dueño de la corporación y único oficial corporativo, tenía la licencia vencida desde el 2008 y su empresa no estaba constituida como corporación profesional según requiere la Ley 164-2009, Ley General de Corporaciones. La auditoría recomienda a la secretaria de Justicia que considere esta situación para que determine las acciones administrativas o judiciales a seguir.

La auditoría de tres hallazgos señala que, contrario a las disposiciones contractuales, el contratista que ganó la subasta para la construcción de un hotel tipo posada, subcontrató ocho compañías para realizar los trabajos que sumaron 4.4 millones de dólares, sin la autorización escrita del Municipio. Esta situación pudo ser perjudicial para Peñuelas ya que priva al Municipio de evaluar si los subcontratados cumplen con la experiencia y requisitos necesarios, o que personas no autorizadas presten servicios.

Contrario a las leyes y reglamentos vigentes, en Peñuelas no existen normas ni procedimientos escritos para el recibo, conservación y disposición de los documentos del Municipio y no contaba con un inventario ni un plan de retención para los documentos. Los auditores verificaron además, que el Archivo tenía filtraciones en varias paredes, uno de los acondicionadores de aire estaba fuera de servicio y no tenía sistema de alarma.

El Informe comenta que Peñuelas tenía 204 empleados nombrados en puestos transitorios en exceso del año reglamentario, por periodos que se prolongan hasta los 20 años. Además, tenía dos demandas civiles por 500,000 dólares pendientes de resolución por los tribunales y no atendió las recomendaciones de recobro de 28,389 dólares según publicado en el Informe de Auditoría M-17-29 de 2017.

El informe de Peñuelas, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

