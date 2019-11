Gobernadora afirma que no aspirará en las elecciones del 2020

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que no va a aspirar en las elecciones de noviembre de 2020.

Se le preguntó: ¿Se mantiene firme en que no va a correr para la gobernación?

“Me mantengo firme, esa es mi determinación con el pueblo de Puerto Rico, hasta el año que viene”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Vázquez Garced mencionó además que no participará el domingo del anuncio de Pedro Pierluisi Urrutia, sobre su candidatura para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En términos de actividades político partidistas, no voy a estar envuelta. Yo me he comprometido con el pueblo de Puerto Rico, a pesar de que todo el mundo sabe cuál es mi inclinación. Así que prefiero que transcurran todas las actividades proselitistas y yo me mantengo trabajando”, sostuvo.

Cuestionada sobre si prohibió a algún jefe de agencia- que no esté prohibido por ley- participar de dicha actividad el domingo, Vázquez Garced expresó que impartió una directriz sobre el particular.

Te podría interesar:

“La instrucción que yo le di a los jefes de agencias, es que horas laborables, no se participe de actividades político partidistas, ni tampoco se utilice en ningún momento propiedad del Gobierno Puerto Rico para actividades político partidistas. Eso lo establece la Ley de Ética Gubernamental. Yo espero que todo funcionario público escuche muy bien. No quiero a ningún funcionario público envuelto en actividades político partidistas en horas laborables. Eso incluye comunicaciones, llamadas, Twitter, visitas de actividades. Las actividades políticas después de horas laborables”, expresó.

Vázquez Garced participó de la inauguración del Centro de Manejo del Tránsito, en el peaje de Caguas norte.