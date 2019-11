Gobernadora admite nueva Ley de Permisos está dando problemas y no descarta paralizarla

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que evalúan los problemas que tiene el Reglamento Conjunto de Permisos, ante las críticas de algunos alcaldes y empresarios.

"El Reglamento Único, sé que ha traído múltiples problemáticas, tiene unas deficiencias que las estamos trabajando. Vamos a tomar aquellas medidas que sean necesarias en o antes del 30 de noviembre, para que se haga de una manera coordinada y que podamos nosotros recibir ese insumo de los diferentes sectores que han traído unas preocupaciones muy válidas”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Si esas preocupaciones se pueden incorporar en el tiempo que queda, lo vamos a hacer. Si hay algunas que quedan y tenemos que tomar alguna medida como una moratoria, para que eso entre en vigor de manera que no se afecten los comercios, yo sé que la nueva ley de permisos ha sido bastante compleja y obviamente me he enfrentado a ella en estos tres meses. Estamos trabajando con un equipo de trabajo de la secretaria de la Gobernación. Yo lo que quiero que sepan los comerciantes y los que están solicitando permisos, que estamos conscientes de que ha habido unas deficiencias en ella que las estamos trabajando. Porque si al final tenemos que hacer enmiendas o paralizar la misma lo tenemos que hacer”, añadió.

Por un lado, alcaldes como el de Bayamón (Ramón Luis Rivera Cruz) y el de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez criticaron el Reglamento, bajo el alegato de que el mismo le quitó facultades a los municipios y además ha retrasado el proceso de otorgar permisos en los Ayuntamientos.

Y de otra parte, los portavoces de los empresarios tronaron contra el mismo, porque a su entender duplica los costos y tiene disposiciones que perjudican a los pequeños y medianos negocios.

Te podría interesar:

Te recomendamos este video: