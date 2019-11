Gobernadora busca presupuesto que cumpla con la Junta

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el jueves que en el presupuesto que se prepara para el próximo año fiscal, se harán modificaciones para cumplir con los requisitos de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Como jefa de agencia que fui, pues era uno de los problemas principales que teníamos. Nosotros hacíamos un memorial de las necesidades que había en la agencia, pero al final del camino, nosotros no participábamos de la distribución, que parece fue lo que le pasó al Departamento de Educación.

Que hicimos, ya la Junta nos dijo que empezáramos a trabajar con el presupuesto y mi instrucción fue que cada agencia tiene que sentarse con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y establecer donde quiere el dinero y la cantidad de dinero que necesita por partida. Porque me pueden decir que a mi departamento le van a corta 10 millones de dólares, pero me vas a dejar decirte donde vas a poner el dinero, porque yo necesito terminar unos programas para el pueblo y si los pones donde no los necesito no puedo cumplir”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Las expresiones de la gobernadora surgen en reacción a la vista pública de la Junta de Control Fiscal celebrada el miércoles, en la cual depuso el Departamento de Educación. En la misma se demostró que la agencia ubica fondos en partidas como Administración y/o Donativos para pagar algunas partes del Programa de Educación Especial, el cual que se quedó sin fondos luego de un recorte de 120 millones de dólares que le hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Como había dinero en otras partidas, el DE tuvo que solicitar a la JCF autorización para mover los fondos.

