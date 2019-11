Código Electoral bajará mañana a votación

Contrario a lo que se había anticipado, el proyecto que establecería un nuevo Código Electoral no bajó hoy a votación en el Senado.

A pesar de que el presidente de la cámara alta, Thomas Rivera Schatz, aseguró que entre la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuenta con los votos para su aprobación, indicó en conferencia de prensa que mañana, luego de una vista ejecutiva a las 10:00 a.m., el proyecto bajaría a votación al pleno.

En la mañana de hoy, el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, había indicado que el proyecto probablemente se atendería hoy.

En la rueda de prensa, celebrada justo después de una reunión de casi tres horas del caucus de mayoría, el líder senatorial que su principal reserva con las enmiendas que se introdujeron a la medida era la reincorporación del requisito de endosos para los aspirantes.

En la versión original del Proyecto del Senado (PS) 1314, de la autoría del propio Rivera Schatz, se omitía el requisito, tanto para los precandidatos de alguno de los partidos políticos que buscaran competir en las primarias como para los candidatos independientes.

“Yo creo que no deben exigirse endosos. Es mi opinión personal. Pero si alguien lo quiere porque entiende que son necesarios yo no tengo problema con eso. Yo lo eliminaría, creo que es una pérdida de tiempo y de dinero. Hay gente que quiere tener filtros para evitar que otros aspiren. Yo creo que debe aspirar la mayor cantidad de gente posible. Si es un issue los endosos, pues yo no tengo problema en incluirlo (en la medida)”, dijo Rivera Schatz.

Por otro lado, Rivera Schatz minimizó las críticas que amplios sectores de la oposición han manifestado con relación a asuntos como la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el proceso de recusaciones y la ampliación de las categorías de electores elegibles para emitir voto adelantado o ausente, así como la incorporación del voto a través de Internet.

A pesar de que entre las enmiendas al PS 1314 se dispone que los comisionados electorales tendrían la oportunidad de alcanzar un consenso para el nombramiento del presidente de la CEE, y en su defecto, tocaría al Senado, se exige que al menos dos terceras partes de este cuerpo avalen al nominado.

De no obtener ese nivel de apoyo, quedaría en manos de los jueces Tribunal Supremo el nombramiento, tal como lo dispone la versión original del proyecto.

“Lo estamos regresando a dos terceras partes para que todos los partidos tengan participación y voto”, indicó Rivera Schatz.

Contrario a lo que han planteado opositores de la medida, el también presidente del PNP señaló que el proceso de recusación de electores “no cambia”, e insistió que la implementación del voto ausente a través del Internet, al igual que las disposiciones para expandir el derecho al voto adelantado sirven para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio.

“Vamos a abrazar la herramienta tecnológica”, resumió Rivera Schatz.

La sesión ordinaria culmina el 19 de noviembre, sin embargo, el último día para aprobar proyectos en cada cámara es este jueves.

Gradas: “Si las tengo que cerrar las voy a cerrar”

Por otro lado, el líder senatorial negó que hubiese ordenado impedir el acceso del público a las gradas del hemiciclo, como en efecto, ocurrió para la sesión que comenzaba a la 1:00 p.m.

“Cuando yo vaya a dar las instrucciones de cerrar las gradas, yo las voy a dar. Porque yo no voy a permitir que nadie venga aquí a gritar y desordenar. Para que quede claro, yo no tengo miedo de dar instrucciones de cerrar las gradas. Y si las tuviera que dar las voy a dar hoy, mañana o cuando fuera para preservar el decoro que corresponde preservar en el Senado de Puerto Rico” indicó Rivera Schatz, quien durante su anterior incumbencia como presidente senatorial, en junio de 2010, ordenó el cierre en varias instancias.

“Si las tengo que cerrar las voy a cerrar. No vamos a permitir que nadie venga a desordenar”, subrayó Rivera Schatz.