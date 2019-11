Sale sentencia del Tribunal ordenándole al DMO que entregue documentos

El Tribunal de Primera Instancia emitió hoy una sentencia ordenándole a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc. (DMO) a entregar una serie de documentos solicitados por el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos.

En el documento el Tribunal determinó que la Corporación "DMO es una entidad gubernamental para fines del derecho constitucional de acceso a información pública. Así pues, los documentos generados, conservados y/o recibidos en el DMO son públicos".

Cuestionan contrato de DMO con Vivienda La entidad busca que se aumente su presupuesto y se les permita cabildear

En la sentencia, la jueza Lauracelis Roques Arroyo expone que "por ello, se ordena a la parte demandada a proveer los siguientes documentos: todos los contratos vigentes y nuevos otorgados desde su creación mediante la Ley 17- 2017, hasta el presente y un inventario comprensivo y detallado de los fondos comprometidos o gastados por la Corporación, en o antes del viernes, 15 de noviembre de 2019.

Sin embargo el tribunal denegó "las solicitudes de propuestas de las subastas por la posibilidad de existir secretos de negocios de partes que no están en el presente pleito. DMO no puede negar acceso a los documentos públicos en su custodia, por lo que, de existir algún documento de subasta —tal como una resolución— que no esté protegido deberá proveerse también".

En una vista pública ayer, Matos cuestionó a Brad Dean, director ejecutivo del DMO y a Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Paradores, por qué no se divulgó un contrato de $8.8 millones con el Departamento de Vivienda.

Sentencia DMO by JenniferGonzálezSoto on Scribd

