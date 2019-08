Marco Rubio dice Wanda Vázquez no ha solicitado una declaración de emergencia ante el paso de Dorian

El senador Marco Rubio aseguró el martes, que la gobernadora Wanda Vázquez no ha solicitado una declaración de emergencia.

“Ante la expectativa de la tormenta Dorian, que podría afectar a Puerto Rico, estaremos en contacto con la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente Jenniffer González. La gobernadora no ha solicitado una declaración de emergencia”, dijo Rubio en su red social Twitter.

With Tropical Storm #Dorian expected to affect #PuertoRico we have been in contact with Governor Wanda Vázquez Garced & @RepJenniffer.

The Governor has not yet requested an emergency declaration.

Should she do so we will work to get @POTUS to issue declaration quickly.

— Marco Rubio (@marcorubio) August 27, 2019