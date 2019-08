¿Las armas nucleares pueden detener a los huracanes?

La idea de utilizar armas nucleares para destruir a los huracanes como se ha propuesto en varias ocasiones no es una muy buena idea según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La NOAA explicó que el uso de armas nucleares no tendría efecto en los huracanes ya que "probablemente ni alterarían la tormenta" y que la "lluvia radiactiva se desplazaría bastante rápido con los vientos alisios que afectan las áreas terrestres".

Del mismo modo, la agencia indicó que la dificultad de utilizar explosivos para alterar los huracanes es la cantidad de energía que se necesita.

"Atacar olas o depresiones tropicales débiles antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse en huracanes tampoco es prometedor", aseguró la NOAA.

"Unas 80 de estas perturbaciones atmosférica suceden cada año en la cuenca del Atlántico, pero sólo unas cinco se convierten en huracanes en un año normal. Es imposible saber por adelantado cuáles se desarrollarán", añadió.

La discusión sobre utilizar armas nucleares para detener a los huracanes no es nueva, sin embargo tomó notoriedad luego de que el sitio noticioso Axios, asegurara según una fuente que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump contemplaba la idea.

Sin embargo, Trump, desmintió la información a través de su Twitter.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019