Populares denuncian supuesto encubrimiento ante posible comisión de delitos sobre informe de proyecto Viewpoint

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Luis Raúl Torres Cruz informaron el miércoles, que el resultado del informe final sobre la Resolución de la Cámara 1201, levantaron bandera sobre la supuesta falta de transparencia del informe que presentó el representante de San Juan, Eddie Charbonier luego de que este expresara públicamente que el mismo arrojaría serias irregularidades y que las referiría a las autoridades en cuanto al proyecto Viewpoint.

“Durante las pasadas semanas, tanto Eddie Charbonier como el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez insistieron en las irregularidades en el proceso de contratación y permisos en el proyecto de viviendas Viewpoint en Hato Rey, destacando la intervención del ex coordinador de revitalización de la Junta, Noel Zamot y del ex secretario de Estado, Pedro Pierluisi en esta investigación cameral. Sin embargo, en el informe de 53 páginas que presentó Charbonier no hace ni una sola mención o listado específico de delitos o acciones ilegales por alguno de estos dos funcionarios”, expresó Tatito Hernández en comunicación escrita.

El portavoz del PPD en la Cámara dijo que “lo único que reveló este informe fue que no se pagó por un terreno, que se subarrendó, que había un acuerdo confidencial y que no comparten el criterio de la Junta de Control Fiscal (JCF) para darle la clasificación de Proyecto Crítico”, dijo.

“No podemos olvidar, que fue el Presidente de la Cámara quien increpó a Pierluisi en medio del proceso de vistas públicas para confirmarlo como secretario de Estado, señalando que este intervino como abogado-cabildero en una investigación en curso de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital, presidida por Eddie Charbonier, en relación con el proyecto Viewpoint, razón que utilizó para votarle en contra. No obstante, este acontecimiento no forma parte de este informe, ni el hecho de que Charbonier votó a favor del nominado a pesar de los señalamientos e irregularidades esbozados por el señor Presidente”, añadió.

Sobre la mencionada intervención de Noel Zamot en esta misma investigación, el representante Torres Cruz dijo que “el propio Charbonier detalló a los medios, que en las visitas registradas el 25 y 28 de junio de 2018 en la oficina de Méndez, Zamot llegó acompañado de asesores y miembros del equipo del organismo federal para recordarle a él y al Presidente que la Sección 108 (de Promesa) dice que la Cámara no tiene jurisdicción sobre la Junta, a lo que estos respondieron que no detendrían la pesquisa”.

Sin embargo, en ninguna parte de este informe se incluye una conclusión de que dichas personas intentaron detener una investigación legislativa, lo que coloca en tela de juicio si había verdadera intención del Presidente Méndez y del Representante de San Juan de denunciar estas acciones a las autoridades estatales o federales.

“Las expresiones del Presidente de la Cámara sobre la alegada intervención indebida por parte del licenciado Pedro Pierluisi, nos llevaron a realizar un referido el 7 de agosto de 2019 al Departamento de Justicia y a la Fiscalía Federal, por entender que las mismas pudieran implicar violaciones por parte del exsecretario de Estado al Artículo 254 de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y el Artículo 261 sobre influencia indebida, ambos del Código Penal de Puerto Rico. Mientras a nivel federal, bajo el 18 US CODE 207c, la restricción a los ex oficiales, exempleados y ex oficialeselectos de las ramas ejecutivas y legislativas a nivel federal”, indicó el representante Luis Raúl Torres.

“En aquel entonces, expusimos que, al parecer las gestiones de Pierluisi habían logrado paralizar el proceso legislativo, ya que el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital, Eddie Charbonier, no había sometido la conclusión de hallazgos de la Resolución de la Cámara 1201, informe que el propio Presidente indicó que estaba listo desde junio del presente año. No es hasta ahora que presenta un informe final que crea más dudas y deja sin resolver los enigmas creados durante el atropellado proceso para confirmar a Pierluisi”, abundó.

“Después de anunciar durante meses esta investigación, de alardear sobre la evidencia y de los malos manejos, terminaron con un informe que no contesta la intervención y presiones de abogados-cabilderos o de funcionarios de la JCF con los miembros de la Cámara de Representantes. Tampoco mencionaron quién violó la ley o qué delito se cometió, por lo que el pueblo merece saber las razones por las cuales el Presidente cameral y el representante Charbonier omitieron esta información”, dijeron los representantes.

Te podría interesar:

Los legisladores del PPD manifestaron sus dudas sobre este informe, cuestionando dónde quedaron las influencias indebidas y los manejos turbios de los que habló el presidente Méndez Núñez a la prensa del país para paralizar esta investigación, o los referidos de Zamot de miembros de la JCF, de los que Eddie Charbonier hablaba antes de que Pierluisi se convirtiera en nominado a secretario de Estado.

“En el informe no están y no forman parte de los referidos a las autoridades. Lo que queda evidenciado es el problema de la falta de voluntad de investigar por parte de esta asamblea legislativa, cuyo Presidente decidió restarle importancia a cientos de resoluciones de investigación aprobadas durante este cuatrienio, pero cuyo proceso no fue culminado”. “Por nuestra parte, continuaremos con el proceso que iniciamos cuando hicimos los referidos sobre esta situación y le estaremos haciendo llegar toda la información a las autoridades estatales y federales para que esta investigación siga su curso”, concluyeron.