Agricultura declara veda total a plátanos y guineos de Colombia

El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores anunció el miércoles que ampliarán la veda a plátanos y guineos procedentes de Colombia ante la detección en ese país de un hongo que tiene un efecto devastador en las plantas.

“Ahora mismo el mercado para importar está cerrado. Lo vamos a elevar también a nivel federal. Ya se hizo la petición para que también las agencias federales lo incluyan dentro de su reglamentación”, dijo Flores en conferencia de prensa.

“El mayor peligro realmente aquí es el ser humano. Por eso, una de las recomendaciones que estamos haciendo es que cuando visitemos países como Colombia, en esa zona que ya ha sido detectada esta enfermedad, no visitemos fincas. Que el que visite esos lugares, no traiga tierra en sus zapatos, que no traiga ningún souvenir, ni nada que puede traer una espora, que pueda llegar a Puerto Rico”, añadió.

Según Flores, actualmente no se están trayendo plátanos ni guineo de otros países ya que hay suficiente producto local. Tampoco prevé que esta medida conlleve un alza en precio.

Asimismo, el subsecretario del DA, Pedro Rodríguez Domínguez dijo que además ampliarán el programa de capacitación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con los agricultores para que puedan detectar los síntomas del hongo. Además, se establecerá un monitoreo por región con muestreo y se solicitará al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) que haga investigaciones en sus laboratorios y establecer protocolos de bioseguridad.

El hongo raza 4 tropical fue descrito como una infección en la planta bananera que culmina en su muerte. El peligro de infección con este hongo dura 30 años y a pesar de que las autoridades colombianas alegan que lo han podido encapsular no se ha confirmado que exista algún químico que pueda matar dicho hongo.

A pesar de lo mortífero que es para la planta, no hay riesgo para el ser humano. A mediados de agosto, el gobierno colombiano confirmó la detección de este hongo en una finca en Guajira, Colombia.