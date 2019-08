Sobrecargo da un emotivo mensaje a niño enfermo

El vuelo comercial de la Ciudad de México a Mazatlán se ha vuelto viral por el emotivo mensaje que la sobrecargo mayor dio a un pequeño muy especial.

En el discurso que pronunció la aeromoza informó sobre un niño que por primera vez volaba en avión, porque su sueño era conocer el mar, su nombre es Jonathan y cada día lucha contra el cáncer.

Con la voz cortada, la empleada de la compañía señaló: “Jonathan, tu familia y seres queridos quieren felicitarte por tu lucha que vas ganando. Quieren decirte que disfrutes tu estancia en Mazatlán."

Asimismo, intentando aguantar las lagrimas le deseo un "buen viaje al menor y que seas feliz". Por último, le obsequio su media ala (insignia de los sobrecargos) y el Capitán le regaló sus cuatro barras, permitiendo que Jonathan fuera la máxima autoridad a bordo.

La grabación provocó cientos de comentarios por parte de los cibernautas sobre lo que la joven sobrecargo mencionó durante el vuelo:

"Me hizo llorar pero no de tristeza si no de emoción, porque yo no veo en la sobrecargo lagrimas de tristeza sino de emoción, porque ver a un valiente salir adelante de esta enfermedad tan cruel y despiadada. Gracias porque creo que todavía hay gente buena en este mundo"

"Quisiera tener la fortaleza de la sobrecargo para decir ese pequeño discurso solo de verlo ya estaba con el nudo en la. Garganta y las de remy en los ojos…"

"Esto es #México mi gente, ¡bravo! a las sobrecargo y los pilotos por regalar estos detalles y momento a #Jonathan menor que lucha contra el cáncer en pleno vuelo hacia #Mazatlán ¡Me robó el corazón! "

Por otro lado, la empresa en sus redes sociales posteó:

Te podría interesar: