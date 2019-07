CODEPOLA avala nominación de Rivera Schatz

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), respaldó hoy al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para la posición de Secretario de Estado, quien fungirá como gobernador a partir del próximo viernes, 2 de agosto a las 5:00 de la tarde, cuando quedará vacante la posición.

A horas de la salida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se espera por el nombramiento de la persona que estará a cargo del país por los 14 meses que restan de este cuatrienio. Torres Meléndez aspira a que el saliente Primer Mandatario realice el nombramiento de Rivera Schatz.

“Hemos decidido apoyar al presidente del Senado, tomando en consideración que éste ha sido un consecuente aliado de los que respaldamos la Segunda Enmienda de la Constitución y de nuestro derecho fundamental, de carácter individual de poseer y portar armas para defender lo más valioso que tenemos: la vida”, manifestó Torres Meléndez.

Aseguró que “hemos seguido de cerca sus pasos y en ese sentido, puso acción donde puso la palabra. Primero radicó el proyecto que se convirtió en la Ley Doctrina del Castillo, y posteriormente apoyó el Proyecto del Senado 439, ahora el PS1050, para crear una nueva Ley de Armas para Puerto Rico. Siempre ha estado dispuesto a escuchar los reclamos del pueblo y abogar por una ley de armas que le haga justicia al ciudadano decente".

En esencia, los miembros de CODEPOLA están esperando por la firma del PS1050, que al día de hoy no ha salido del Senado de Puerto Rico y el último día para enviarlo hacia La Fortaleza es el 19 de agosto de 2019.

Torres Meléndez dijo que la gran familia de CODEPOLA se compone de socios pertenecientes a todos los partidos políticos, de todas las religiones y también no creyentes, pero “ciertamente nuestro país necesita a alguien que coja las riendas y guíe al país de forma correcta. ¿Qué nos interesa a los que tenemos licencia de armas? ¿Qué nos debe interesar como puertorriqueños? Tenemos que ser claros y realistas ante la situación que está viviendo nuestro país, y ciertamente quien único ha demostrado interés genuino por encaminar lo que es el conocimiento de la Segunda Enmienda de los Estados Unidos y que cada puertorriqueño pueda ejercer su derecho a defenderse, que es lo que nos atañe a nosotros, ha sido el presidente del Senado”.

Recordó que, en un mensaje reciente, Rivera Schatz enfatizó que al finalizar su gestión legislativa Puerto Rico tendría una nueva Ley de Armas. Gracias a su efectiva intervención y total apoyo a la Comisión de Seguridad, se logró la aprobación del PS1050 en el Senado de Puerto Rico con el voto de penepés, populares y el senador independiente; luego se aprobó en la Cámara de Representantes y posteriormente en la conferencia legislativa. Sólo falta la firma del gobernador.

Las expresiones del presidente de CODEPOLA surgen en momentos que la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, solicitó a través de un tuit que espera se nombre y confirme un Secretario de Estado antes del próximo viernes. Previamente, en la madrugada del 25 de julio había expresado que “de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables".

Torres Meléndez concluyó que “no es el momento de pensar en candidaturas, es el momento de pensar en ti, en los tuyos porque ciertamente el país está viviendo momentos bien difíciles y ante el éxodo de policías, la incidencia criminal está aumentando. Recientemente, se robaron armas de la Comandancia de la Policía en Guayama y unos motores de la Unidad Marítima en Guayama. Estos sucesos van a continuar ocurriendo porque no está en control de nosotros, ni del mismo gobierno, tener un policía 24 horas en un solo sitio, esperando que llegue el delincuente para poder defendernos. No existe. Ante esta necesidad, nosotros los ciudadanos necesitamos que el PS1050 se firme. El llevar a otra persona a la Secretaria de Estado que no tenga el temple, el coraje, la firmeza, el deseo, el ímpetu, el bagaje administrativo y conocimiento de nuestro derecho fundamental, sería ‘detrimental’ para el país”.

