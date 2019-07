Justicia no devolvió el teléfono de Maldonado

El Departamento de Justicia aún mantiene bajo su custodia el celular del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, como parte del registro y pesquisa por su participación en el chat de Telegram.

Así lo denunció su abogada Mayra López Mulero, quien dijo que existen directrices de no devolverle la unidad.

Los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y de Crímenes Cibernéticos realizaron un registro del celular del exfuncionario el pasado 23 de julio.

“Le entregamos lo que estaba descrito en la orden y yo le dije a ellos que tan pronto hicieran la sustracción de la información requerida que me lo devolvieran, y el agente me dijo que tenía instrucciones de que no lo iba a devolver; instrucciones de (la jefa de fiscales) Olga Castellón, para ser específica”, contó.

Al cierre de esta edición el Departamento de Justicia no respondió a un pedido de reacción. Mientras, la portavoz de prensa de Justicia, Mariana Cobián, indicó a este rotativo que “cualquier reclamo de la abogada, debe hacerlo frente a los foros correspondientes”.

En contraste, Justicia ya le devolvió su teléfono al exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi, quien también forma parte de la pesquisa por su participación en el chat, según había trascendido.

Desconoce soborno a ‘Raulie’

La letrada alegó desconocer si el productor Sixto George le ofreció $100,000 como soborno a Raúl Maldonado, hijo, para evitar la divulgación de un segundo chat.

“No. A mí no me consta”, sostuvo tras información que trascendió ayer. Este medio intentó comunicarse con George, pero no tuvo éxito.

Sobre intentos de amenaza contra el exsecretario y su hijo, la abogada indicó que no divulgaría asuntos que pudiesen violentar el privilegio abogado-cliente.

¿Mafia institucional?

López Mulero descartó responder si tiene evidencia adicional que implique al saliente gobernador Ricardo Rosselló en algún crimen. “Eso no te lo puedo contestar. Eso tiene que ver con mi función como abogada”, indicó.

Además, señaló que aún evalúa la información en torno a la expresión de Maldonado sobre la existencia de una “mafia institucional” en Hacienda y que podría alcanzar los más altos niveles de la administración, pero rehusó precisar si sometió la información a las autoridades federales.

“No voy a contestarte esa pregunta porque no puedo. Te puedo asegurar lo siguiente: todo lo que pase por el crisol de mi proceso intelectual será canalizado a las autoridades pertinentes con la mayor responsabilidad y compromiso para que surja la verdad en pro del bienestar del país. La encomienda es para mí probablemente la más importante que he asumido durante toda mi vida y mucho más mi carrera”, sentenció.