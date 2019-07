Sector de Leche respalda que se remueva alegada ”leche evaporada” importada de Perú

El presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Manuel Enrique Martínez Arbona, respaldó al Administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industrial Lechera (ORIL), Agro. Jorge Campos, por haber emitidouna orden para que Suiza Dairy Corporation (SDC) retire del mercado la leche evaporada que venden en Puerto Rico proveniente de la empresa Gloria S.A. en Perú.

La “Food and Drug Administration” (FDA) emitió la Alerta de Importación 99-39 el pasado 9 de julio de 2019 en la que coloca en una “Lista Roja” una serie de productos lácteos manufacturados en Perú por la empresa Gloria S.A. por no cumplir con la elaboración adecuada según descrita y reglamentada por la FDA para la leche evaporada. Ante el incumplimiento, la FDA ha ordenado la remoción inmediata del mercado de los diversos productos etiquetados como “Leche Evaporada” que importa Suiza Dairy desde Perú debido a que su contenido y procedimiento no corresponde a los descrito en sus etiquetas.

Tanto la FDA como la ORIL definen la leche evaporada como un comestible que se obtiene mediante la remoción parcial de agua de la leche. Si los importadores le añaden otros ingredientes o llevan a cabo otros procedimientos incumpliendo con las definiciones y estándares de la FDA o los de la ORIL, entonces no puede ser etiquetada ni vendida como Leche Evaporada en Puerto Rico.

El Presidente del Sector de Leche indicó que “aquí todos tenemos que cumplir y remar en la misma dirección. Y el que no cumpla se tiene que atener a las consecuencias. Por eso, de buena fe, me comunique con el principal ejecutivo de Suiza Dairy en Puerto Rico para que tomara acción rápidamente y evitara que esta situación provocara daños a la imagen y reputación de los otros productos con la marca Suiza que se elaboran en Puerto Rico, como lo es la leche fresca y UHT”.

Suiza Dairy comenzó la remoción de los productos que incumplen con las regulaciones luego que la ORIL emitió la Orden de Cese y Desista el jueves, 25 de julio. La ORIL también le notificó a Suiza Dairy que tiene motivos fundados para creer que han violado las condiciones de la licencia concedida para importar, distribuir y vender en Puerto Rico leche evaporada y/o condensada elaborada por la empresa Gloria S.A. en Perú. La ORIL realizará una investigación exhaustiva sobre estas posibles violaciones por lo que también emitió una orden para preservar y no destruir documentos que sean evidencia de las violaciones a reglamentos.

”Felicitamos al Agrónomo Jorge Campos, Administrador de la ORIL porque está fiscalizando a todos por igual, tanto a los productores de leche como a las plantas elaboradoras. Nosotros en el Sector de Leche seguiremos vigilantes ante cualquier práctica,venga de donde venga, que no respeten la leyes y reglamentos o que atenten contra la estabilidad de la industria lechera de Puerto Rico y contra el consumidor”, dijo Martínez Arbona.

Finalmente, el Presidente del Sector de Leche fue enfático al señalar que “este problema es solo con la alegada “leche evaporada” importada por Suiza Dairy de la empresa Gloria en Perú. Reafirmamos al consumidor que la leche fresca y UHT elaborada por Suiza Dairy, Tres Monjitas e Indulac cumplen totalmente con los más altos estándares de calidad utilizando leche producida en Puerto Rico. En el caso de Indulac, ésta también produce leche evaporada que cumple con los parámetros y procedimientods de la FDA y ORIL".

