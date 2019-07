Renuncia ayudante especial de Beatriz Rosselló

View this post on Instagram

OTRA RENUNCIA EN EQUIPO MUY CERCANO DEL GOBE Y PRIMERA DAMA – Se fue el ayudante especial Raymond Cruz quien le recomendó al gobernador renunciar antes de salir de su puesto en Fortaleza. Este fue el ayudante cercano a la Primera Dama y quien bregaba asuntos de la primera familia hasta su salida del cargo.