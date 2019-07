Manifestantes recitan las 889 páginas del chat de Telegram frente al Capitolio

A una semana de las distintas manifestaciones que se han llevado a cabo alrededor de la isla, para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, tras escándalos en su gobierno a raíz de la publicación de un chat que ha destapado más que comentarios machistas, homofóbicos y otros prejuicios, los manifestantes continúan abarrotando las calles en protestas, algunos con cacerolas, otros con megáfonos y arte.

Un grupo de manifestantes se reunió el sábado a las afueras del Capitolio de Puerto Rico para protestar de forma distinta, y para ello solo necesitaron una mesa, computadoras, un sistema de sonido y las 889 páginas del chat de Telegram.

Una vez todo preparado, con ayuda de un sistema de sonido, los jóvenes recitaron las páginas del controvertible chat, en las que participaban los contratistas Edwin Miranda, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez, así como el cabildero de empresas privadas Elías Sánchez. También, eran parte del chat el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado y el actual representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, encabezado por Ricardo Rosselló.

How’s this for a clever form of protest: these folks are in front of the PR Capitolio reading aloud the entire 889-page Telegram chat. pic.twitter.com/ZLQCVl0Rog

— Frances Robles (@FrancesRobles) July 20, 2019