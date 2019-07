Cacerolazo, caballos y protestas frente a Fortaleza... toma fuerza reclamo por renuncia Rosselló

En una isla donde se decía que solo protestaban unos pocos, los casos de corrupción y la revelación de un chat del Gobernador con expresiones machistas, homofóbicas y de burla a la pobreza, a las personas con diversidad funcional y con obesidad cuajó una serie de protestas a las que cada vez más sectores se suman. En la noche del viernes hubo marchas hasta La Fortaleza, cabalgatas y un sonoro cacerolazo en reclamo de la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico.

Las protestas en la calle Fortaleza han sido constantes desde hace una semana cuando salieron a la luz pública 889 páginas con intercambios de comunicaciones entre Rosselló y un grupo de 12 funcionarios cercanos, asesores, contratisas y cabilderos ajenos a la gestión pública. En la noche del viernes, se sumó una marcha convocada por la Unión Independiente de la Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). También hubo una cabalgata que discurrió por las adoquinadas calles del Viejo San Juan.

Anoche, hubo despliegue de oficiales tácticos en espera de cualquier movimiento para dispersar las protestas en el Viejo San Juan. También se observaron bomberos con mangas en la zona de las protestas.

Más distante, en la zona de Hato Rey vecinos de múltiples condominios resonaron cacerolas con la consigna "Ricky renuncia".

People in Puerto Rico banging pots and pans tonight in protest, lending their noise to the chorus of people – hundreds of thousands – who are calling on Governor @ricardorossello to resign

pic.twitter.com/SHhVQaUGzs

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 20, 2019