Alexandria Ocasio-Cortez: El Pueblo de Puerto Rico habló claro

La congresista de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez se unió esta noche al contundente reclamo para que el gobermador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló abandone su cargo.

"El pueblo de Puerto Rico habló claro y alto para que el mundo entero escuchase. Debemos estar al lado de la Isla. Rosselló debe renunciar", publicó en su cuenta de Twitter la congresista con casi cinco millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

Hoy también la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez pidió la renuncia del gobernador de la Isla, así como la comisionada residente en Washington D.C., Jennifer González.

El tuit de Ocasio-Cortez, en específico, incluye otro tuit del periodista David Begnaud que reportaba la asistencia de unas 500,000 personas a la marcha del pasado miércoles en la noche.

The people of Puerto Rico have spoken loudly and clearly for the world to hear.

We must stand with la isla. Rosselló must resign. https://t.co/X3hjnJBfA0

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 19, 2019