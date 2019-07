Desmienten que Rosselló tenga crisis nerviosa

Frente a las protestas que cada día van tomando más fuerza y convocando a más gente, la portavoz de La Fortaleza, Dennise Pérez, desmintió hoy que el gobernador Ricardo Rosselló haya sufrido ayer una crisis nerviosa debido a la publicación de todas las 889 páginas del #TelegramGate.

Esta es la primera actualización del estado del gobernador desde que ayer informara, vía un comunicado de prensa, que había el ahora exsecretario de Estado y del exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, habían renunciado a sus cargos por la publicación completa del #TelegramGate.

"El gobernador continuó trabajando en la evaluación de los posibles cambios en el gabinete y de medidas para atender los recientes acontecimientos, como anticipó ayer. Si bien es cierto que no es un momento cómodo, francamente hacer esa especulación no es cierto y no es responsable. Hoy continuará trabajando como de costumbre", aseguró Pérez a Metro.

Ayer en la noche, el activista Alvin Couto de Jesús había indicado por las redes sociales que supuestamente Rosselló había sufrido una crisis nerviosa, y que el primer ejecutivo estaba durmiendo en el Palacio de Santa Catalina.

LEA EL CHAT DE TELEGRAM:

