¿Hay equidad para las mujeres periodistas en televisión? Mónika Candelaria y Lourdes Lugo exponen sus reflexiones

Cuando a un hombre le salen canas, le dicen que luce interesante, sin embargo la historia para una mujer es completamente diferente. Cuando un hombre defiende y expone sus posturas con firmeza, se dice que es asertivo, pero una mujer corre el riesgo la mayoría de las veces de ser calificada como temperamental. Estos son escenarios cotidianos que muchas veces se señalan para puntualizar sobre el camino que resta por recorrer en la búsqueda de equidad de género. En el caso del periodismo televisivo en el que la imagen reina, las distancias pueden resultar mayor. Aunque hay quienes destacan que la mujer ha avanzado muchísimo en diversos campos y que el periodismo televisivo no es la excepción, tan reciente como hace un mes Metro reportó sobre la acción legal de un grupo de periodistas mujeres en Nueva York contra una estación de televisión por discrimen de género y edad. Esta acción legal fue iniciada por la periodista puertorriqueña, Marisol Seda.

En este podcast incluimos dos diálogos, uno con la nueva mujer ancla de Noticentro Al Amanecer, Mónika Candelaria, quien ve que se ha acortado mucho la brecha entre hombres y mujeres en el periodismo televisivo. De hecho, destaca, que hay mujeres en segmentos en los que tradicionalmente no se les daba espacio y que hay noticiarios anclados solo por mujeres periodistas. Sin embargo, en el segundo diálogo con la catedrática de la Escuela de Comunicación, Lourdes Lugo Ortiz, la experta nos señala que no puede verse el asunto como uno lineal. Destaca que hay momentos en que han habido importantes conquistas, pero que no puede descansarse en ellos pues de la misma forma se registran retrocesos. De hecho, Lugo Ortiz plantea que sistemáticamente hay estudios que confirman la falta de representación de las mujeres en los espacios noticiosos de televisión ya sea como periodistas o como fuentes informativas.

Aquí un podcast, versión extendida, sobre un tema que invita a la reflexión.