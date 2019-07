Exigen renuncia de Armando Valdés a candidatura alcaldía de San Juan

El activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan, Ricardo ‘Chino’ Rey, exigió que el precandidato a la alcaldía capitalina por el Partido Popular Democrático (PPD), Armando Valdés Prieto, renuncie inmediatamente a sus aspiraciones por levantar falso testimonio ante las autoridades federales.

“Es increíble que un precandidato, ya derrotado porque todos en San Juan sabemos que no tiene la más mínima oportunidad de ganar, venga ahora con la idea de radicar una querella ante las autoridades federal en contra del secretario de la Gobernación (Ricardo Llerandi). Esa querella carece totalmente de un planteamiento lógico, coherentes y legal. Es otro intento mas por hacer relevante una candidatura muerta. Por eso pedimos que deje de hacer papelones públicos y renuncie de una buena vez a sus aspiraciones”, señaló Rey.

Rey adelantó que estará evaluando si les informa a las autoridades federales sobre la frivolidad de la querella radicada por Valdés Prieto en la Oficina del Fiscal Especial de los Estados Unidos, en donde alega violaciones a la Ley federal Hatch de 1939, la cual prohíbe a los empleados del gobierno con acceso al manejo de fondos federales estén involucrados en actos políticos completos.

Según el activista novoprogresista, la alegada “indignación” de Valdés Prieto es un acto de “hipocresía”.

“Vamos a preguntarnos si este precandidato hizo lo mismo cuando salió el lio de Anaudi Hernández. ¿Por qué no le radico una querella a la entonces Senadora Maritere González? ¿Por qué no radicó querella federal contra el exsenador Jorge Suarez o el excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz? ¿Por qué no ha sido tan publico con los actos de corrupción que actualmente investiga los federales en el Municipio de San Juan? Las respuestas son sencillas, porque es un oportunista politico que solo, repito, solo quiere ver su nombre en la prensa”, añadió Rey.

El miembro de PNP dijo, además, que las acciones del preaspirante popular deja al descubierto el miedo que tiene esa colectividad a otra victoria electoral del partido estadista en el 2020.

“Todos conocen que el PPD fue el peor partido en gobernar a Puerto Rico. De hecho, Armando Valdés fue parte de los arquitectos de la quiebra del gobierno. Las acciones de este aspirante demuestran, sin lugar a dudas, un enorme miedo, temor en el PPD a otro triunfo electoral del PNP”.