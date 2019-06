"Raulie" Maldonado llama "corrupto" a Escalera y lo responsabiliza de publicar listado de armas

Raúl "Raulie" Maldonado, el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, insistió hoy en que el comisionado de la Policía, Henry Escalera, es un corrupto y lo responsabilizó de ser la persona que dio la orden para que se publicara el listado de las 16 armas para las que tiene licencia por las redes sociales.

La respuesta llega luego de que cuentas de Twitter supuestamente afiliadas a la administración del gobernador Ricardo Rosselló revelaran entre ayer y hoy el listado completo de armas que tiene Maldonado.

"Que clase de inestabilidad hay con Escalera. Hoy sacaron mi listado de armas. Cuando en la historia de este país han hecho lo que este corrupto hizo? Yo no tengo problemas con que sea público, pero que publiquen el listado de todos los que tienes armas en Puerto Rico (sic)", inicia señalándole a Escalera en su más reciente publicación en Facebook.

Hijo de Raúl Maldonado reacciona a investigación de la Policía El abogado llamó "corrupto e incompetente" al comisionado de la Policía, Henry Escalera

Asimismo, esta nueva publicación llega luego de que ayer el propio Escalera confirmara que la Uniformada visitó a Maldonado y lo citó a una investigación por supuestamente parecer "inestable" al tener licencia de armas y criticar fuertemente y realizar constantes señalamientos contra Rosselló en medios de comunicación y redes sociales.

La decisión del jefe de la Policía provocó más cuestionamientos sobre posibles violaciones a la libertad de expresión y carpeteo.

"Si no fue usted, lo mínimo que espero es que realice una investigación de pq esa información fue enviada los medios y la haga público como hicieron conmigo. A los pajaritos de vuelo les recomiendo, no sigan instrucciones ilegales. Lo que están hoy, mañana no lo van a estar pero ustedes se quedan (sic)", culminó.