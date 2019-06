Confirman a Eligio Hernández como secretario de Educación

El Senado confirmó esta tarde a Eligio Hernández Pérez como secretario en propiedad del Departamento de Educación.

Hernández Pérez encontró oposición en los senadores de minoría. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, dijo que, independientemente de los méritos del confirmado, no les parece prudente votar a favor de un funcionario que fue la mano derecha de la exsecretaria Julia Keleher en momentos en que la agencia está bajo la mira de investigaciones federales.

"Si estuvo involucrado, no sabemos", dijo el también precandidato a la Gobernación estableciendo paralelismos con el caso de Raúl Maldonado, ahora exsecretario de Hacienda. En ese entonces levantaron bandera dado a que también se dio en medio de investigaciones federales.

"No estamos emitiendo juicio sobre él, sino sobre la agencia. No podemos dar un voto de confianza hasta que se sepa qué está sucediendo", dijo pidiendo a la mayoría -sin éxito- que se retrasara la confirmación.

El senador independiente José Vargas Vidot y el senador Juan Dalmau coincidieron en que no resulta prudente confirmar a alguien en este contexto. El último, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), añadió además que votaría en contra dado a que Hernández Pérez será el ejecutor de una política pública a la que también se opone y que incluye la privatización de escuelas.

Keleher "no lo quería"

Mientras tanto, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz resaltó las palabras del mismo Hernández en las que se catalogó como un "estudiante problemático" que terminó estudiando su carrera porque una maestra lo motivó, convirtiéndose en la persona a quien quería emular.

"Tan simple como eso es lo que nos hace falta en el DE", dijo Rivera Schatz haciendo referencia a la capacidad de entender las dificultades del salón de clases, de educar y definir el carácter de niños y jóvenes.

Como contraargumento a las minorías, dijo que no había alegaciones o controversias cuando se confirmó a Keleher, a quien entonces le votó en contra. "Me parece sumamente politiquero", dijo sobre la oposición de Bhatia catalogándolo como una "asociación viciosa". "Para que quede claro: a quien ella no quería allí era a Eligio Hernández", afirmó el presidente senatorial.

"No hay relación de amistad. No hay ningún tipo de relación política ni de ninguna naturaleza con él, más allá de solicitar servicios para unas escuelas, y siempre mostró disponibilidad y la mayor buena fe para procurar alternativas para solucionar", argumentó Rivera Schatz.

El novoprogresista Abel Nazario, quien fuera presidente de la Comisión de Educación hasta que las autoridades federales lo arrestaron por fraude a finales del año pasado, dijo sentirse orgulloso de poder votar a favor. "Año y medio para que el pueblo vea los resultados", dijo sobre la capacidad de Hernández Pérez para ejecutar la política pública educativa.

Otros senadores destacaron los años de experiencia del confirmado, su inmersión en Educación y su valentía por aceptar tomar las riendas de la agencia en medio de tantas controversias.

En la vista de confirmación que se celebró esta mañana, el ahora secretario en propiedad aseguró que dará continuidad a los proyectos de política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, como lo son los vales educativos. Además dijo que vislumbra retomar el recreo.

Precisó que buscará asistir al primer ejecutivo en que se invierta un 4 a 5 % del producto doméstico bruto (GDP, siglas en inglés) en la educación. Entre esas prioridades estarán los vales educativos, junto a la educación especial, transportación, salarios de maestros, becas y otras.

Además a tono con la postura que ha tomado Rosselló Nevares, el designado titular del DE sostuvo que será un luchador contra las posturas de la Junta de Control Fiscal “siempre que dicho ente federal ponga en riesgo la educación, el buen funcionamiento y el presupuesto de la educación pública en Puerto Rico”.

Te podría interesar:

Te recomendamos este video: