Gobernador pide que se autorice transferencia de carga internacional en Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció la presentación de una petición al Departamento de Transportación de los Estados Unidos para que autorice la transferencia de carga internacional en Puerto Rico.

Según se informó a través de un comunicado la administración Rosselló realiza esfuerzos por medio del DDEC y en el Congreso —bajo el liderato de la comisionada residente Jenniffer González Colón— para lograr que Puerto Rico pueda transferir carga internacional en sus aeropuertos.

Por esto, el DDEC presentó recientemente una solicitud al Departamento de Transportación de los Estados Unidos para que autorice a Puerto Rico a transferir carga internacional de aviones grandes a aviones más pequeños para su distribución a Estados Unidos, a fin de combinar carga doméstica e internacional.

Esto generará la creación de empleos y una mayor venta de combustible, atraerá nuevas líneas aéreas y potenciará mercados secundarios a la industria.

El permiso se solicitó para todos los aeropuertos internacionales que existen en Puerto Rico en Aguadilla, Carolina y Ponce.

El secretario del DDEC explicó que “hay una gran cantidad de aviones que sobrevuelan nuestro espacio aéreo y debido a las restricciones actuales no usan la isla como parada. Tenemos una posición geográfica estratégica para beneficiarnos de los vuelos provenientes de, no solo América Latina, si no de África y sus regiones”.

Laboy Rivera puntualizó además que “el Gobierno necesita desarrollar nuevos sectores económicos que no dependan tanto de incentivos ni subvención económica y, mediante la autorización de transferencia de carga doméstica e internacional, tenemos una gran oportunidad”.

Del mismo modo, el secretario del DDEC explicó que Puerto Rico tendría grandes ganancias de recibir la autorización del Departamento de Transportación de los Estados Unidos y utilizó como ejemplo el estado de Alaska.

Añadió que, cuando a ese estado se le eliminaron las restricciones de cabotaje de aire, se crearon unos 20,000 puestos de trabajo en el aeropuerto y actividades relacionadas.

De acuerdo con el presidente de Northwest Airlines Cargo y experto de la industria, Jim Friedel, un nuevo vuelo del extranjero por día genera aproximadamente 90 puestos de trabajo adicionales en Alaska.

Según un informe de Estudios Técnicos, Inc., esto sugiere que, si Puerto Rico es liberado de las restricciones de cabotaje, de forma conservadora generará unos diez nuevos vuelos por día, lo que crearía hasta 900 nuevos puestos de trabajo y un aumento en la nómina de unos $30 millones.

Además, el gobernador anunció la firma de un acuerdo con el Negociado de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), para incluir las cuentas estatales de Puerto Rico en las estadísticas económicas nacionales.

“Estos esfuerzos son importantes para el desarrollo económico de la isla. El Negociado de Análisis Económico de los Estados Unidos ahora será la entidad encargada de preparar los informes del producto interno bruto (PIB), los cuales ya incluyen a los 50 estados y a otros territorios. Esperamos que, mediante este acuerdo, Puerto Rico se integre a la economía nacional”, manifestó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares —quien durante el anuncio estuvo acompañado del director del BEA, Brian C. Moyer y el principal oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico, Rodrick T. Miller— destacó que uno de los beneficios tras firmar este acuerdo es que se recopilarán más y mejores datos sobre el comportamiento de la economía de Puerto Rico y su respuesta a iniciativas de políticas de desarrollo económico y fiscal; esto incluye los efectos de programas de recuperación de desastres.

Ante esto, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera, consideró que “el acuerdo con el Negociado de Análisis Económico de los Estados Unidos mejorará la competitividad de Puerto Rico como una jurisdicción de inversión, proporcionando una mayor confianza a los inversionistas”.