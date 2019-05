Buscan a joven boricua desaparecida en Texas

La joven Nayelis D. Santiago, de 16 años, desapareció bajo circunstancias extrañas hace más de una semana en Converse, Texas.

Los padres de la menor, dijeron a Univisión 41 que creen que la joven haya sido persuadida por una persona adulta a través de las redes sociales, que la habría obligado a irse de la casa y tal vez la tenga retenida en contra de su voluntad.

Y es que su madre, Jennifer Cruz dijo que recibieron una llamada mediante videoconferencia donde esta les dijo llorando que estaba bien, pero que no podía regresar. "Ella me dijo: 'mami estoy bien, llorando, no puedo volver".

Cruz añadió que escuchó voces al final de la llamada. "Personas hablando inglés, cuando ella parece que se intimidó, no sé si alguien le estaba manejando el teléfono y colgó la llamada".

La desesperada madre envió a su hija y a los responsables de su desaparición que "regrese. Y la persona que la tenga ahora mismo que por favor no las entreguen. Estamos bien desesperados. No vamos a hacer nada en contra de esa persona, solamente que nos la entreguen".

Por su parte, las autoridades investigan con las últimas personas que hayan tenido contacto con la menor y analizan un video de una cámara de seguridad cerca en el área que captó a una posible persona sospechosa que habría tenido que ver en la desaparición de la joven.

