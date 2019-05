Gobierno se desliga de investigación federal a funcionaria de FEMA por contrato de Cobra Energy

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, desligó al Gobierno de la investigación que realiza la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa a la funcionaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) Ahsha Tribble, alegadamente influenciar en la contratación de la empresa Cobra Energy en Puerto Rico.

“Hoy trascendió que una funcionaria de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fue separada de su puesto de administradora regional como resultado de una investigación realizada por el Inspector General de la dependencia. Que quede meridianamente claro: se trata de una investigación sobre actuaciones de una empleada del gobierno federal y no del Gobierno de Puerto Rico. Las imputaciones de su supuesta influencia con Cobra Energy, en nada vinculan al Gobierno de Puerto Rico ni a la Autoridad de Energía Eléctrica", expuso Maceira en una comunicación escrita.

Asimismo, el funcionario expuso que el Gobierno respeta el hecho de que este proceso es un asunto interno de FEMA. "No obstante, resulta prudente hacer una aclaración oportuna y puntual sobre la misma para evitar que intenten insinuar que la investigación o sus resultados están de alguna manera relacionados a actuaciones de algún funcionario del gobierno estatal. Reiteramos la disponibilidad de esta administración para atajar cualquier acto ilegal, el repudio a quienes se hubieran aprovechado de la devastación causada por el mayor desastre natural en nuestra historia modera y que el proceso de recuperación de la Isla continuará siendo público y transparente”, añadió.

Hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal reseñó la investigación que se lleva a cabo. Sobre el tema, Leo Aldridge, abogado de Tribble, indicó en una comunicación escrita que "las autoridades federales están investigando a la doctora Ahsha Tribble. La doctora Tribble afirma sin ambages que durante todo el tiempo que trabajó para FEMA en Puerto Rico actuó apropiadamente, dentro de las disposiciones de ley, y procurando en todo momento la pronta recuperación de la Isla. Ella no ha sido acusada criminalmente y confiamos que, si la fiscalía federal investiga y examina con detenimiento, pausa y cautela la información que le proveeremos, no será acusada. Asimismo, la doctora Tribble, a través de sus abogados, está en proceso de apelar la suspensión de su empleo".