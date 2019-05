Puertorriqueña es reconocida como una de las “Mujeres más poderosas en la banca”

La principal oficial de Informática y Estrategia Digital del Grupo de Innovación, Tecnología y Operaciones del Banco Popular, Camille Burckhart fue reconocida por la prestigiosa publicación de la industria financiera, American Banker, por sus logros en la principal institución financiera en Puerto Rico.

Burckhart fue incluida en la lista de la próxima generación de “Mujeres más poderosas en la banca” (The Most Powerful Women in Banking: Next) de esta revista que reconoció a 15 mujeres siendo ella la única latina en la lista.

“El mundo de las ciencias y la tecnología está tomando un giro muy competitivo en donde las mujeres han logrado destacarse y posicionarse como líderes en la industria. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer, reconocimientos como éste sirven de motivación para que más mujeres se inserten en estos campos. El reconocimiento de Camille es evidencia de su liderato en la innovación y tecnología de Popular.”, dijo Ignacio Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc.

El reportaje de American Banker resaltó “su fortaleza y su tremendo compromiso” que permitieron a Popular y su Fundación ayudar a los clientes y comunidades luego del huracán María impulsando la innovación “e ideando nuevas formas de resolver problemas de la vida real".

"Atravesar por una emergencia como la que provocó el huracán María, le da a uno un sentido de propósito que no mucha gente de tecnología bancaria suele experimentar", dijo Burckhart, quien también fue finalista del premio al Banquero(a) Digital del Año en 2018.

Bajo el liderazgo de Camille Burckhart Popular ha experimentado un crecimiento constante en sus servicios por Internet, además de destacarse por la creación de una plataforma totalmente nativa. Con sobre 700 personas, el grupo de Burckhart trabaja en más y mejores herramientas de conexión para los clientes no solo externos sino internos. Algunas de esas herramientas son la banca por internet conocida como MiBanco, Depósito Fácil, Retiro Móvil, entre otros.

“Necesitamos que nuestros clientes internos y externos estén con plataformas que sean cónsonas con las realidades tecnológicas del momento. Como sabemos, la tecnología evoluciona a una velocidad muy rápida y por eso tenemos que proveer herramientas que sean efectivas, fáciles de manejar y que le den al cliente instrumentos que se ajusten a sus necesidades. En Popular estamos constantemente invirtiendo en tecnología que le provea al cliente una mejor experiencia cuando lleva a cabo algún tipo de transacción con nosotros”, culminó Burckhart.