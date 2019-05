Congreso llega a un acuerdo sobre paquete de ayuda por desastres

Los legisladores del Senado anunciaron el jueves que habían llegado a un acuerdo sobre un paquete de ayuda por desastre que había demorado por mucho tiempo, y terminaron con un estancamiento de más de mil millones de dólares en ayuda para agricultores y comunidades que luchan por recuperarse de los desastres naturales ocurridos en los últimos dos años.

De acuerdo con el NY Times, el senador de Alabama Richard C. Shelby, presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, y el senador republicano de Georgia, David Perdue dijeron que el presidente Trump se comprometió a que apoyaría el proyecto de ley de ayuda de $19.1 mil millones, a pesar de la decisión de no incluir ninguna solicitud de la administración de dinero para ayudar a alimentar y atender a los migrantes detenidos en la frontera suroeste.

Se espera que el acuerdo, logrado nueve días antes del inicio de la temporada de huracanes 2019, pase al Senado el jueves por la noche.

El Congreso no ha aprobado una amplia ayuda por desastre desde febrero de 2018, cuando los legisladores incluyeron casi $ 90 mil millones en ayuda en un acuerdo presupuestario que reabrió al gobierno después de un largo cierre del gobierno.

Desde entonces, los desastres naturales han devastado el país: huracanes en Florida, Georgia, Alabama y las Carolinas, incendios forestales en California e inundaciones. "Esta legislación ya ha demorado demasiado tiempo para cumplirse", dijo el martes el senador Mitch McConnell, de Kentucky, el líder de la mayoría, en una conferencia de prensa. "Ya es hora de dejar de lado la política partidista, superar cualquier pregunta tangencial y asegurar un acuerdo final que pueda convertirse en ley".

Cabe destacar, que la negativa de Trump en aceptar asistencia adicional en Puerto Rico azotado por el huracán María provocó el primer bloqueo. Las negociaciones se complicaron aún más por su solicitud de miles de millones de dólares más para la frontera.

Los republicanos del Senado, durante meses, no estuvieron dispuestos a desafiar las demandas del presidente y lo desafiaron a vetar un proyecto de ley que no sea de su agrado. Pero los demócratas del Senado, con el respaldo de sus contrapartes en la Cámara de Representantes, se negaron a respaldar cualquier legislación que no incluyera dinero nuevo sustancial para los esfuerzos de Puerto Rico para recuperarse de dos huracanes en 2017. Mientras que la isla había recibido ayuda suplementaria anteriormente, algunas aún no se ha dispersado: los demócratas argumentaron que la administración de Trump ha descuidado la isla, que no tiene representación con derecho a voto en el Congreso, lo que justifica aún más fondos. El presidente, por su parte, se ha quejado de que se han enviado $ 91 mil millones a la isla desde los huracanes de 2017.

Ese número, según la Oficina de Administración y Presupuesto, es la estimación de la oficina de presupuesto de cuánto podría recibir la isla en las próximas dos décadas.

Te podría interesar: