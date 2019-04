Terrible noticia: no habrá Better Call Saul hasta 2020

Si son lectores constantes de FayerWayer sabrán perfectamente que aquí todos somos seguidores devotos de Better Call Saul. Cada que sale una nueva temporada hacemos un puntual recuento capítulo por capítulo tan pronto es lanzado por AMC o Netflix. En donde analizamos cada detalle mínimo y su interconexión con el universo de Breaking Bad.

Habemos quienes defendemos que este spin-off ya ha superado en carga dramática y complejidad a la serie de la que salió derivada. La última temporada fue brutal y todo estaba puesto para conectar con una trama cardiaca este otoño de 2019. Pero eso no sucederá.

Es lamentable, y una terrible noticia. Pero AMC acaba de confirmar que este año no veremos nada nuevo de Better Call Saul y la quinta temporada no será estrenada sino hasta en algún punto del año 2020.

La noticia la dio la propia Sarah Barnett, presidenta de la división de entretenimiento en AMC Networks; durante una entrevista con los colegas de Vulture. En donde explicó la razón detrás de este hecho:

Sí. [Este retraso] está impulsado por las necesidades de nuestro talento, al que no presionaríamos si resultara en un programa peor en su calidad. Bueno, sabemos claramente que el final ya estaba escrito antes de que arrancara el comienzo. Los escritores, tienen un sentido muy particular y muy claro del arco de su programa. Ciertamente nos estamos acercando al final de la serie.

Las palabras de Barnett son un tanto difusas. Pero parecen apuntar a que algún elemento de la producción no estuvo listo para cumplir con el calendario proyectado. Ya sea por compromisos previos o complicaciones de otra índole con el algún miembro del staff.

Así que para asegurar la calidad a la que ya nos tiene acostumbrados Better Call Saul será necesario esperar hasta el próximo año 2020.

Tampoco queda clara si la quinta será la última temporada. Pero efectivamente todo apunta a que el final está cerca.

Así que a lo sumo la sería llegaría a una temporada adicional aparte de la ya retrasada.

Al menos nos queda Game of Thrones.

