Llerandi pedirá opinión OEG sobre funciones Keleher bajo contrato AAFAF

El secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi informó el miércoles que solicitará a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que aclara los alcances de las funciones que llevará a cabo la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Beatrice Keleher como contratista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

AAFAF delimita funciones que ejercerá Keleher en la agencia fiscal tras salida La exsecretaria de Educación continuará devengando $250,000.

“Dado a posibles conflictos con la Ley de Ética Gubernamental voy a estar solicitando durante el día de hoy a la Oficina de Ética Gubernamental que se nos aclaren los servicios que Keleher, bajo el contrato que tiene con AAFAF, pueda brindar para salvaguardar cualquier apariencia, dado que hay disposiciones en la Ley de Ética Gubernamental que básicamente impiden que un servidor público luego de haber ocupado un cargo, vaya a orientar, a ser consultor o asesor de ese mismo tema en otra dependencia”, dijo Llerandi en entrevista radial (WKAQ).

Keleher renunció a su cargo como secretaria del DE y según se informó mantendrá un contrato con la AAFAF como asesora de gerencia de proyectos en áreas de iniciativa social a través hasta el 30 de junio con el mismo sueldo de 250 mil dólares.

“Ella no se le acomodó con un contrato. El mismo contrato con el que fungía como secretaria de Educación, que era a través de AAFAF es el mismo contrato que está vigente hasta el 30 de junio de 2019. No es un contrato nuevo que surgió luego de ella salir de la secretaría”, agregó Llerandi.

Entretanto, dijo que no le constan las alegaciones sobre una investigación federal contra Keleher que incluye sus finanzas personales por la otorgación de contratos del programa “Tus Valores Cuentan”, por lo que indagarán sobre las mismas.

“Estas son acusaciones o alegaciones muy serias que vamos a indagar y se va a tomar la acción que sea necesaria. No nos va a temblar el pulso y puede contar con que todo lo que sea necesario para evitar cualquier apariencia de cualquier funcionario público que haya hecho un ‘run doing’, haya violado alguna ley o reglamento, se van a tomar. A mí no me va a temblar la mano como secretario de la gobernación”, señaló el funcionario.

Según se ha informado, este programa fue implantado en el DE supuestamente por gestiones de la directora OEG, Zulma Rosario.