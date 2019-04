Gobernador pide a Trump que deje de dar información errónea sobre Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares pidió el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que deje de ofrecer información incorrecta en relación a los fondos federales que se han asignado para la recuperación de la isla luego del huracán María.

Trump llama corruptos a los políticos de Puerto Rico Dice la isla es un desastre, a pesar de millones asignados por su gobierno

“Señor presidente: ¡DETENGA la difusión de información errónea! #PuertoRico no ha recibido 91 billones de dólares (solo 300 millones en trabajo permanente). No es ‘nosotros’ vs ‘ellos’. Se trata de estadounidenses necesitados. Sí, somos gente maravillosa: hemos tejido la bandera estadounidense, el tejido de nuestra nación, con nuestro sacrificio y valor luchando en cada guerra desde la Primera Guerra Mundial. Somos americanos, somos tus ciudadanos. ¡Los puertorriqueños son agricultores americanos! Maestros americanos Ciudadanos americanos, todos americanos!”, dijo Rosselló Nevares en su cuenta de Twitter.El mandatario instó a los republicanos y demócratas del Senado a que tomen medidas respecto a su compromiso y empatía hacia los estadounidenses necesitados.

“Señor presidente, una vez más, no somos sus adversarios, somos sus ciudadanos”, agregó.

La reacción de Rosselló Nevares se dio luego que Trump volviera a criticar a los funcionarios de Puerto Rico por lo que catalogó como el mal manejo de los fondos federales asignados a la isla para la recuperación del huracán María, incluyendo a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

“La alcaldesa de San Juan, enloquecida e incompetente, ha hecho un trabajo tan malo al devolver la salud a la isla. 91 mil millones de dólares a Puerto Rico y ahora los demócratas quieren darles más, quitándoles dólares a nuestros agricultores y muchos otros. ¡Vergonzoso!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter @realDonaldTrump.

“Puerto Rico recibió 91 mil millones de dólares por el huracán (María), más dinero del que se había recibido antes por un huracán y todo lo que hacen sus políticos locales es quejarse y pedir más dinero. Los políticos son sumamente incompetentes, gastan el dinero tontamente o de manera corrupta y solo los toman de los Estados Unidos”, agregó.

El lunes los demócratas en el Congreso aprobaron la medida que otorgaría más fondos a la isla en lugar de dar paso a una medida que daría más ayudas a los agricultores.

“Los demócratas mataron hoy (el lunes) un proyecto de ley que habría brindado un gran alivio a los agricultores y aún más dinero a Puerto Rico a pesar del hecho de que ya se había programado que Puerto Rico recibiera más fondos para el alivio de huracanes que cualquier ‘lugar’ en la historia. La gente de Puerto Rico son geniales, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico obtuvo mucho más dinero que Texas y Florida juntos, sin embargo, su gobierno no puede hacer nada bien, el lugar es un desastre, nada funciona. FEMA y los militares hicieron milagros de emergencia, pero a los políticos les gusta”, señaló el presidente.

Señaló que lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico que sea él el presidente. “Tanta gente maravillosa, pero con tan mal liderazgo de la isla y con tanto dinero desperdiciado. No se puede continuar haciendo daño a nuestros agricultores y estados con estos pagos masivos, ¡y tan poca apreciación!”, agregó el mandatario.