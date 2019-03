Rosselló a la Casa Blanca: "Si el bully se acerca, le daré un puño en la boca"

En una entrevista con la cadena CNN el gobernador Ricardo Rosselló advirtió que no permitirá que su equipo sea "intimidado" por la Casa Blanca, en el marco de posibles restricciones al desembolso de dinero para la recuperación posterior al huracán María.

De acuerdo al medio estadounidense, Rosselló afirmó: "Si el bully se acerca, le daré un puño en la boca". Agregó, según la misma fuente, que "sería un error confundir cortesía por coraje".

Asesores de Rosselló le indicaron a la cadena de noticias que un oficial de la Casa Blanca les advirtió el pasado miércoles en medio de una reunión que estaban presionando demasiado para tener una reunión con el presidente Donald Trump, tras sus expresiones de desviar fondos de recuperación para otros asuntos del gobierno federal. Trump también ha dicho que la isla ya recibió suficiente dinero.

Los funcionarios de Rosselló –según CNN– fueron amenazados por Pete Navarro y otros asesores de Trump en dicha reunión. De hecho, en el cónclave, agrega la publicación, se usaron palabras soeces contra los asesores de Puerto Rico.

"Ustedes deben parar de estar jod… con la solicitud de reunión", les advirtió Navarro indica CNN.

Hasta el momento la Casa Blanca no se ha expresado sobre el asunto.

El gobernador Ricardo Rosselló se encuentra en la Capital federal en donde hoy acompañó a varios congresistas en la presentación de una medida para admitir a Puerto Rico como estado.

Aquí puedes leer la nota completa de CNN.

Puerto Rico Gov. Ricardo Rosselló warns the White House: "If the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth" https://t.co/GwodetRfPx pic.twitter.com/JoSlRnjUiG

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 28, 2019