Jaresko asegura que Zamot habló de actos ilícitos por frustración

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, dijo el lunes que Noel Zamot habló bajo frustración.

“Noel reflejaba las frustraciones que llevaba tiempo aguantando, que no ocurrieron ayer ni hoy. Noel no hizo acusaciones sobre ninguna persona o sobre ninguna institución. Me lo dijo a mí, se lo dijo a la Junta y se lo ha dicho a todos con los que ha conversado", dijo Jaresko en una mesa redonda con periodistas.

"¿Cuál es la frustración? Todos queremos mayor inversión rápidamente. Y como eso no ocurre, y esa era la única función de Noel, estaba frustrado. Estaba frustrado por la burocracia, frustrado por el ritmo en que las cosas se movían”, dijo.

"¿Cree que el Negociado federal de Investigaciones (FBI) debería indagar?", se le preguntó.

Te podría interesar:

"No creo que el FBI no debería investigar frustraciones, debería investigar acusaciones, que fue como esto empezó. Por eso le pregunté a Noel que si él tenía una acusación formal contra una persona o contra alguna agencia de gobierno y él me dijo que no tenía ninguna acusación. Le dije que si tenía- si quería decírmelo o no- alguna acusación que hacer, que fuera a las autoridades o al FBI", mencionó.

Jaresko insistió en que Zamot renunció a su puesto como coordinador de revitalización, efectivo el pasado viernes 15 de marzo.

Las expresiones de Zamot, sobre unos supuestos comentarios que le hicieron funcionarios de gobierno sobre la otorgación de contratos, provocó que figuras políticas le exigieran que si tenía evidencia, acudiera a las autoridades.

Finalmente, hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, envió una carta al excoordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, en la que denuncie las irregularidades que el ahora exfuncionario señaló la semana pasada en los proyectos de reconstrucción del país.