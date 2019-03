Convictos por masacre de Trujillo Alto no irán a prisión

El Tribunal de Primera Instancia de Carolina por medio de la jueza Gretchka Curbello, determinó que no se ingresará a prisión a Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez convictos por la masacre de Trujillo Alto ocurrida en el año 1989.

La jueza Curbello indicó “hasta que no haya mandato esta sala no tiene jurisdicción. No ordenaremos su ingreso hoy".

Por su parte, el fiscal Yamil Juarbe adelantó que la decisión será apelada.

Ramos Cruz y Meléndez son acusados del asesinato de Haydée Maymí y a sus dos hijos.

La decisión se da luego de que en el día de ayer el Tribunal de Apelaciones ordenara el ingreso a prisión de ambos individuos,quienes estuvieron en prisión por más de 20 años y se les concedió tener un nuevo juicio, luego de haberse aprobado una ley que permite pruebas de ADN, el pasado 13 de junio del 2017.