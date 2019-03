Estudiante boricua hace historia en destacada asociación de terapia física

Con el propósito de representar a la comunidad estudiantil y profesional de terapia física en Puerto Rico, Kelvin Lorenzo Rivera, estudiante del programa doctoral de dicha disciplina en la Escuela de Profesionales de la Salud (EPS) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, fue nombrado como embajador de la isla por el Student Assembly Board of Directors(SABoD) of the American Physical Therapist Association (APTA).

Esta es la primera vez que este destacado capítulo cuenta con representación estudiantil en la isla.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde el nombramiento del estudiante como embajador de la APTA en Puerto Rico, este ya ha logrado materializar iniciativas de relevancia, tales como la colaboración entre el capítulo de Florida (FPTA) y los estudiantes del programa boricua. Según un comunicado de prensa de la institución académica, 25 estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas recibieron una invitación a una competencia organizada por el American Institute of Balance en la Florida, en el que ganaron el primer lugar entre todas las universidades presentes.

“El tener un enlace directo entre la APTA y Puerto Rico tiene el potencial de impactar positivamente a los estudiantes de nuestro programa, profesionales en la isla y los pacientes que reciben nuestros servicios. Uno de mis roles como embajador estudiantil es el de promover mayor integración en la APTA por parte de los programas de asistente del terapeuta físico (ATF) y estudiantes del programa Doctor en Terapia Física (DPT)”, expuso Kelvin.

La competencia en la que el capítulo boricua se colocó con el primer lugar consistió en una serie de preguntas de aplicación clínica sobre diversos temas de la terapia física.

“La experiencia de asistir a este cónclave estudiantil, no solo ayudó a los estudiantes a conectar con sus pares en sesiones educativas, sino que fue una oportunidad para que cada uno de ellos se adentrara en su futura profesión creando un sentido de pertenencia único con nuestra disciplina”, indicó Alexie Seda, profesor del DPT.

De acuerdo a la comunicación escrita del recinto, la visión de Kelvin como embajador es integrar todos los sectores de la profesión, tales como: estudiantes y profesores, clínicos e investigadores. Dado que desea establecer una mayor confraternización entre las escuelas y programas del recinto, este extiende una invitación a los mismos a incorporarse a las próximas iniciativas.