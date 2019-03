ASES alarga extensión de la garantía de pago

Una nueva extensión de la garantía de pago a los proveedores médicos fue anunciada ayer por la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila. Dicha garantía de pago por servicios prestados a los beneficiarios del plan Vital del Gobierno de Puerto Rico tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2019.

“Esta medida tiene como fin resguardar la continuidad de cuidado de los pacientes que reciben servicios de proveedores que aún no han concluido las negociaciones para entrar a las redes de las aseguradoras que conforman el plan de salud del Gobierno”, sostuvo Ávila en declaraciones escritas a Metro.

La garantía aplica a aquellos proveedores que al 31 de octubre de 2018 ofrecían servicios al plan de salud del Gobierno, pero aún no han sido contratados bajo el Plan Vital. Una extensión igual a la que fue aprobada ayer ya se había implementado el 31 de enero —fecha oficial de culminación de período de transición al nuevo modelo Vital—, con vigencia hasta ayer, 28 de febrero.

ASES subrayó que el incumplimiento con los principios de acceso de beneficiarios a servicios de salud o de pago puntual a proveedores por servicios prestados, conllevará sanciones monetarias u otras penalidades. Esos servicios deben ser compensados por la aseguradora que cubre al beneficiario.

“ASES se mantiene fiscalizando al desempeño de todos los componentes del sistema de salud, en beneficio de los pacientes”, aseguró Ávila.

Varios portavoces de grupos de proveedores de servicios, sin embargo, reiteraron a Metro su descontento con el desempeño de las aseguradoras que administran el Plan Vital.

Persisten las denuncias

Pese a que la anterior extensión de garantía debía cumplir con los objetivos por los cuales se aprobó una nueva, proveedores de servicios sostienen que son persistentes los problemas con las compañías aseguradoras.

“Yo no te puedo explicar el trabajo que me ha dado, por ejemplo, con Triple-S, darle seguimiento para que ellos me paguen. ¿Por qué tengo que estar mendigando por un servicio que yo doy?”, afirmó una dentista que habló con este medio bajo anonimato.

La proveedora relató que no ha firmado contrato con ninguna de las cinco aseguradoras. “La razón principal es que yo no puedo firmar un contrato que no tiene tarifa”, explicó. La dentista que ofrece servicios en la zona metropolitana dijo tener serias dudas de que las aseguradoras cuenten ya con una red de proveedores suficiente para atender debidamente toda la población de Vital.

“Creo, y estoy casi segura, que esto (la extensión) responde a que (las aseguradoras) no tienen los proveedores contratados, por más que ellos digan que sí”, planteó.

En esa misma dirección, la saliente presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Elba Díaz, calificó de “tortuoso” el proceso para lograr que las aseguradoras emitan sus pagos.

“Cada vez que no han pagado facturas se ha hablado con ASES, se le ha enviado la información y ASES gestiona que se le pague al proveedor, pero no es porque sea algo que sea automático como ASES lo solicita a las compañías aseguradoras”, explicó la doctora.

Por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, subrayó que los pacientes podrían enfrentar problemas de acceso cuando ya no haya extensiones de las garantías de pago.

“Los pacientes no han visto el problema porque [los médicos] y los demás proveedores les siguen dando el servicio, bajo esta alegada promesa de un tercero, que es ASES, de que las aseguradoras van a pagar, cuando siguen sin pagar”, relató Ramos.

Asimismo, la licenciada Alba Rivera Torres, presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, aseguró que las aseguradoras intentan mantener control de la utilización de servicios por parte de los pacientes, exigiendo una cantidad excesiva de referidos.

“No se debería requerir tanto referido al paciente porque eso lo que hace es retrasar el acceso al servicio al paciente”, manifestó Rivera Torres.