Artistas utilizan su creatividad para recaudar fondos contra el cáncer

View this post on Instagram

Acepto el reto de @amazonica pues Siempre se llega mejor a la meta cuando caminamos [email protected] 💪🏻 Rapear no es lo mío, pero por ayudar a Leukemia & Lymphoma Society , Bailo en un solo pie, rapeo y hasta me tiro en paracaídas! ejej Sigan adeante chicos! aquí tienen una aliada 🙏🏼 @TeamSparkPR #teamsparkpr #teamspark🇵🇷 #llsrhymechallenge @tommy_torres @msanchezmusic

A post shared by kanygarcia (@kanygarcia) on Feb 17, 2019 at 7:13am PST