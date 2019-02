Trump juega golf con Jack Nicklaus y Tiger Woods en Florida

El presidente Donald Trump juega golf en Florida con los profesionales Jack Nicklaus y Tiger Woods, informó la Casa Blanca.

El ejecutivo llegó a su soleado club privado en Jupiter la mañana del sábado luego de escaparse de las nevadas y el frío intenso de Washington un día antes.

El viaje de fin de semana es el primero del presidente a su casa y propiedades en Florida después del Día de Acción de Gracias en noviembre. El presidente había limitado sus viajes durante los 35 días del cierre de gran parte del gobierno, el más largo de la historia. Trump puso fin al cierre la semana pasada.

Tanto Nicklaus como Woods son compañeros frecuentes de golf de Trump. Según el sitio web del club, Nicklaus diseñó su campo de 18 hoyos.

La última vez que los reporteros que viajan con el presidente vieron al presidente fue cuando salió del avión presidencial Air Force One en Florida la noche del viernes.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2019