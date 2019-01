AAFAF aclara Swain no se ha expresado sobre el plan de ajuste de COFINA

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino informó que la jueza Laura Taylor Swain aún no se ha expresado sobre la confirmación o no del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

"El Plan de Ajuste de COFINA no ha sido confirmado y la Corte de Título III de PROMESA no ha hecho una declaración a favor o en contra. La información a este respecto es incorrecta. AAFAF no ha emitido dicha información al público", expuso Sobrino en una comunicación escrita.

La aclaración surgió luego de que la Fortaleza enviara por error un comunicado de prensa en el que se informaba de la confirmación del plan de ajuste. Posteriormente se envió una aclaración de que la información que el comunicado que debieron enviar era uno sobre el anuncio de una asignación de sobre $24 millones en fondos de FEMA para Puerto Rico.

Esta semana Swain solicitó más información suplementaria a la Junta de Control Fiscal (JCF). En un documento de dos páginas, la jueza expuso que los proponentes del plan de ajuste de Cofina deberán entregar un memorando de ley complementario.

Entre los datos que debe tener el memorando se incluyen conclusiones de la ley con respecto a la confirmación del plan de ajuste, así como “respaldo fáctico a la conclusión propuesta de que los documentos contenidos en el suplemento del plan constituyen documentos legales válidos y contienen disposiciones válidas que son exigibles de conformidad con sus términos”.

Hoy la jueza Swain realizó una vista ómnibus en Nueva York en la que se discutieron temas como la moción de la Junta y del Comité de Acreedores No Asegurados de estudiar la constitucionalidad de $6,000 millones de deuda.