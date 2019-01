Denuncian alegada movida partidista y mal uso de fondos del alcalde de Guánica

En una movida tachada como "partidista", el presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos, alegó que el alcalde de Guánica, Santos 'Papichi' Seda, hizo un mal uso del dinero público al no pagar la nómina del Head Start pero sí rentar un nuevo local para la Junta de Inscripción Permanente (JIP).

Rodríguez Ramos explicó que todo se generó con la reciente privatización del CDT municipal.

Con la venta de centro hospitalario, Seda alegadamente rompió una promesa de respetar el espacio de la JIP en el CDT y tomó la decisión de moverla a un local privado por el cual pagará mil dólares mensuales por la renta. Según dijo el líder popular, con esta decisión se puede cuestionar porqué no paga la mensualidad de 900 dólares del Head Start, pero sí renta un edificio; y porqué violará la Ley Electoral al mover la JIP cerca de un comité político.

Y es que el pasado 15 de diciembre de 2018, Rodríguez Ramos ya había anunciado que moverían el comité municipal del PPD a la Calle 25 del casco urbano. Según dijo, la ley prohíbe que una JIP este a menos de 100 metros de un comité político, y el nuevo local que tendrá la junta queda justo al frente del nuevo comité.

"Aquí tenemos una nueva intención del alcalde de hacer daño político pagando con fondos públicos la mudanza y alquiler de una Junta de Inscripción Permanente que funcionaba perfectamente sin tener que pagar renta. Pero la gran indignación de los guaniqueños con niños en el Head Start es que el alcalde alegó no tener dinero para pagar la mensualidad de ese centro educativo", aseguró el también legislador municipal.

"El señor alcalde de Guánica alega que no tiene dinero para administrar el CDT y lo privatiza, alega que no tiene dinero para pagarle a los policías municipales, que están a cuatro horas solamente, afectando la seguridad de nuestro pueblo, pero sí tiene para pagar $1,000 de alquiler a la JIP porque su intención es puramente partidista", añadió el líder de la oposición.

Rodríguez Ramos finalizó diciendo que el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) "pretende engañar a nuestro pueblo" alegando que se ofrecerás servicios del Departamento de Hacienda y del Departamento de Familia, cuando estos ya se ofrecían en las oficinas del CDT. Igualmente, criticó que Seda no lea la prensa e ignore las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) para ahorrar dinero.

"Por eso Guánica exige un cambio grande y lo vamos a dar en el 2020", adelantó Rodríguez

Seda emitió unas declaraciones por medio de un comunicado de prensa, pero fueron para negar unos supuestos rumores de su posible renuncia.

"No voy a renunciar, tristemente para la persona o para las personas que están regando este presunto rumor en la prensa del país… No hay renuncia… En estos momentos, cuando estoy retomando muchos de los servicios que la pasada administración municipal y la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá le quitó a Guánica, sé que lo que estoy haciendo, a beneficio del pueblo, le duele mucho a los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) en Guánica… A mis respetados amigos del PPD, tengo que asegurarles lo siguiente… No solo no voy a renunciar, sino que voy a revalidar en los comicios del año entrante…", aseguró.