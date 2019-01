De visita en Puerto Rico el actor Ben Stiller

El famoso actor de Hollywood Ben Stiller fue capturado hoy visitando una feria de salud en Toa Alta, donde tanto él como su hija disfrutaron del arte de un taller experimental.

"Nos visitó un actor y su hija al taller en Toa Alta. Su humildad y compromiso con las artes y la humanidad está a la talla de su talento. Gracias @benstiller @ella.stiller" (sic)", escribió el taller experimental boricua "Y No Había Luz".

Stiller, conocido por sus papeles en Night at the Museum, Zoolander o The Secret Life of Walter Mitty, sostuvo que pasó un gran experiencia. "Gran visita con @Ella.stiller hoy en #ToaAlta #puertorico… @y.no.habia.luz es una organización artística maravillosa que está ayudando a personas a reconstruir sus vidas después del huracán María", expresó en su cuenta de Instagram.

El actor terminó llevándose una bandera de Puerto Rico y su hija, Ella Stiller, una mariposa.

La compañía "Y No Había Luz" fue fundada en el año 2003 por Francisco Iglesias, Julio Morales, Yussef Soto, Nami Helfeld y Yari Helfeld con el propósito de "tener un espacio propio de creación artística en colectivo", según lee su cuenta de Facebook.

El grupo se especializa en participar y promover nuevas experiencias culturales, tanto en salas de teatro como en espacios públicos y comunidades.