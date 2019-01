Asociación de Alcaldes exige que todos los pueblos acudan a la cumbre anticrimen

La matrícula de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico exigió hoy al gobernador Ricardo Rosselló que no haya exclusividad para la invitación de los municipios a la Cumbre Anticrimen y que san todos los pueblos los que participen de la iniciativa.

Con el reclamo de "O todos o ninguno", el grupo de primeros ejecutivos municipales pidió no discriminar.

"No se debe discriminar a los compañeros novoprogresistas o populares de los 78 municipios a ser parte de la conversación. A menos que se convoque debidamente a todos, no vamos a asistir. A todas luces no hay un plan anticrimen coherente y los pasados hechos de sangre que han consternado a todo el país no se resuelven con montajes mediáticos y reuniones a medias", dijo el presidente de la asociación, Rolando Ortiz Velázquez.

"Nuestro pueblo exige seriedad ante este tema. El pueblo pide unión de propósitos”, añadió el también alcalde de Cayey.

Mientras, en relación a la propuesta del representante Rafael ‘Tatito’ Hernández para integrar las policías municipales con las estatales como una estrategia de combatir el crimen, los alcaldes todavía están analizándola.

"Ciertamente, la propuesta del compañero Hermández se presentó públicamente el domingo pasado antes de conversarlo con los alcaldes. Este tema es sumamente serio y requiere consenso. Somos 45 alcaldes asociados y esto requiere conversarlo a profundidad, con todos, ver sus puntos a favor y en contra", finalizó Ortiz Velázquez.

