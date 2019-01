Importadores de autos en alerta

El Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA) se mantiene alerta a los cambios en la economía de laisla, a fin de prever el panorama de ventas que tendrán en 2019, tras registrar ventas en 2018 de 107,941 vehículos.

Ricardo García, presidente de GUIA, expuso en conferencia de prensa que están atentos a los cambios que traiga el nuevo año, mientras esperan el apoyo de entidades gubernamentales.

“El 2018 fue una grata sorpresa para la industria, ya que desde el 2013 no se alcanzaban las 100,000 unidades. Sin embargo, dado al pronóstico para el 2019, un año lleno de retos es lo que nos espera y parecería confirmar nuestra preocupación de que estábamos en una burbuja económica a corto plazo. Confío en la resiliencia de la industria y en el apoyo acostumbrado de las entidades gubernamentales y las instituciones financieras para seguir apoyando y facilitando el crecimiento económico del País a través de una industria que impacta a sobre 30,000 empleos. La industria se encuentra lista para crecer y estaremos trabajando para el beneficio de nuestros clientes con más fuerza y determinación”, expuso García.

Entre los datos destacados por el portavoz de GUIA se encuentran el aumento de ventas en pickups y SUVs.

Presentan proyecciones para 2019

Mientras, el economista Gustavo Vélez presentó sus proyecciones para la industria de autos en 2019.

Algunas situaciones que podrían afectar las proyecciones para 2019 mencionadas por Vélez son el desembolso de fondos federales poshuracán María, la disminución en la población, una posible recesión en Estados Unidos y el actual cierre federal. Asimismo, el economista recalcó que el crecimiento de ventas en la industria de autos en 2018 no es un indicativo de que la economía de Puerto Rico esté mejorando.

Como parte del compromiso de GUIA con el desarrollo de la industria de autos, GUIA ofreció su primer seminario del 2019 y 4.o en la serie, titulado, Investing in Puerto Rico: The Driving Force for our Future Growth.

Por último, GUIA comunicó la importancia de que los clientes realicen los recalls en sus vehículos. “Es crucial de que si recibieron alguna comunicación del manufacturero, lleven el carro a su concesionario predilecto”, expuso García.