Discusión sobre la deuda abre caja de pandora en el PPD

La emisión de bonos de $3,500 millones realizada por el gobierno de Puerto Rico en el año 2014 y que ahora está incluida entre las que la Junta de Supervisión Fiscal solicita sean declaradas nulas abrió una caja de pandora al interior del Partido Popular Democrático (PPD) sobre quiénes fueron responsables de esa deuda, si la emisión fue legal y sobre quiénes cargarán el peso político por ella.

El debate se disparó con las expresiones del senador popular y precandidato a la gobernación, Eduardo Bhatia en el sentido de que en la Asamblea Legislativa habrían sido inducidos a error para aprobar esa transacción. Expresión que de inmediato fue rechazada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, al expresar que la emisión se hizo con el rigor que establece el sistema fiscal estadounidense. Esta mañana, Bhatia comentó en la red social Twitter que está de acuerdo con García Padilla en el sentido de que a la emisión se le dio paso legalmente basados en la orientación que consultores le brindaron en el 2014, pero que ahora estamos ante una nueva interpretación constitucional en el 2019.

I agree with Gov Garcia Padilla that it was legally issued based on representations of counsel in 2014. My point is that if a new constitutional interpretation surfaces in 2019, the prior decision was based on external advice of counsel. Period.

