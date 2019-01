Atenta la Middle States a entregas de la UPR

La Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) se mantiene atenta a los documentos que todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberán enviar en o antes del próximo viernes.

La agencia estadounidense encargada de otorgar acreditación al sistema UPR aclaró a Metro que “los estados financieros solicitados son solo uno de los elementos del informe de show cause que vencerá el 25 de enero”.

“La Comisión considerará cada una de las instituciones de la UPR a través de su proceso regular, que incluye recibir el informe y el teach out plan, una visita de show cause, seguido por el Comité de Seguimiento que hace una recomendación a la Comisión, y luego la comisión toma medidas”, indicó la agencia acreditadora en declaraciones escritas a Metro.

La universidad sometió esta semana los estados financieros auditados de 2017, que tras no haber sido entregados el pasado 2 de enero provocó que la Middle States colocara a la institución en una clasificación show cause, que está por debajo de la probatoria en que permanecían ocho recintos. Sin embargo, la decisión del show cause aplica a todas las unidades del sistema.

Con los documentos solicitados en esta clasificación se requiere a la administración de la UPR que muestre y evidencie por qué debe continuar acreditada. Los once recintos deberán responder por el Estándar VI (Planificación, Recursos y Mejora Institucional), los Requisitos de Afiliación 11 y 14, y la Política de Entidades Relacionadas. Las instituciones de la UPR siguen acreditadas mientras están en la causa.

Según informó la Middle States, las unidades “tendrán la oportunidad de presentarse para una presentación de show cause en la reunión de la Comisión de marzo”.

La entidad aclaró que las comunicaciones entre la Middle States y sus instituciones son confidenciales, por lo que no se pueden ofrecer detalles sobre estas.

Te podría interesar: