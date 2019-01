Mujer revienta foto de Rosselló tras no recibir el PAN

Una fémina enfurecida rompió la fotografía del gobernador Ricardo Rosselló tras negársele su inclusión en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en una oficina repleta de empleados y público en general.

Mientras conversaba con una de las empleadas del lugar, cuya ubicación no queda clara en el audiovisual, la mujer se molestó, se levantó de la silla y tiró al piso el cuadro que contenía la foto del primer ejecutivo.

Te podría interesar:

“¿No me van a dar los cupones, no me los van a dar? ¿No me los van a dar?, grita la mujer.

Una vez tiró al suelo el cuadro, un empleado del lugar le hizo frente y le cuestionó sus actos.

“Aquí tu no tienes que romper nada. No te busques problemas”, soltó el hombre mientras la señalaba con el dedo.

La fémina gritó en el vídeo que padece de diabetes. De la misma forma, desafió a los presentes para que llamaran a la Uniformada.