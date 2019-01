Emprendedor conquista a P. R. y a la diáspora con su marca de café

La pérdida del 81% de sus cultivos a causa del huracán María no impidió que Jonathan Pérez Marín lanzara al mercado una nueva marca de café puertorriqueño, a solo tres meses del paso del ciclón categoría 4.

Actualmente, el joven adjunteño de 28 años celebra el crecimiento de su proyecto, que, según contó, incluye la exportación de su producto Latitude 18 Coffee, y la próxima inauguración de un coffee shop en el Museo de Arte de Ponce.

“Luego del huracán María se afectaron las siembras del país y las nuestras. A nosotros nos declararon un 81 % de pérdidas dentro de todas nuestras plantaciones, más de 25,000 árboles plantados. Fue ahí donde comenzó el trabajo arduo de retomar el tema del café”, comentó el emprendedor.

De igual forma, detalló que, gracias a un acuerdo entre los agricultores de la región, logró suplirse del café necesario. “Sí teníamos la capacidad de tener café porque venía una cosecha en camino. Y teníamos colegas con quienes hicimos un acuerdo muy serio, donde ellos nos suplieran parte de su producción de café, que era sustancial, junto con la que nosotros teníamos, y con eso garantizar producto de Puerto Rico por los próximos dos años, que es el tránsito donde estamos, en lo que nosotros restablecíamos las plantaciones”, expuso.

Rápido crecimiento

Latitude 18 Coffee se vende actualmente en diversos locales comerciales de la isla y a través de su página web. Allí los boricuas de la diáspora en estados como Texas, Nueva York y Florida adquieren el café, cuyo empaque fue diseñado por el artista Héctor Collazo, del proyecto 78 Pueblos 1 Bandera”.

“En nuestra idea poder llevar algo muy de Puerto Rico, algo muy exclusivo, muy único, vimos el impacto social que lleva su proyecto e hicimos el esfuerzo para que fuera el autor del diseño de nuestro empaque”, recordó Pérez Marín.

Nuevo coffee shop en puerta

Entre las iniciativas que ha traído la expansión en ventas de Latitude 18 Coffee está la apertura del primer coffee shop de la marca, que se inaugurará mañana en el Museo de Arte d Ponce.

“Escogimos las instalaciones del Museo de Arte en Ponce, una estación muy exclusiva, un lugar muy concurrido por turistas en la ciudad ponceña”, agregó.

De acuerdo con el empresario, el coffee shop abrirá sus puertas con una inversión de $35,000 y la creación de ocho empleos.

Finalmente, Pérez Marín exhortó a los jóvenes a que desarrollen sus ideas y a emprender. “Toda persona que tenga una idea, que identifique un nicho, que entienda que tiene en su mente algo que pueda resolver una necesidad, tiene que dar el move on y buscar la manera de hacerlo. Realmente, no hay una excusa para no desarrollar una buena idea”, puntualizó.