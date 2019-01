Hallan paquete sospechoso en Muelle Panamericano II

Agentes, adscritos a la División de Explosivos del Negociado de la Policía, junto a la Unidad Canina, fueron movilizados a los predios del Muelle Panamericano II, cerca del centro de convenciones, en San Juan, luego del hallazgo de un paquete sospechoso.

Según información preliminar, en el área del estacionamiento se halló un paquete con cinta adhesiva y unos cables eléctricos al lado del mismo que motivaron sospecha por las personas que se encontraban en el lugar.

Personal del Negociado de la Policía, específicamente del Precinto de los Puertos, colocó un perímetro de 100 pies cuadrados mientras llegan los agentes de la División de Explosivos para verificar la caja.

Esta alerta coincidió con la llegada del ferry, y el desembarco de sus tripulantes, por lo que requirió atención inmediata de las autoridades de los puertos.

Un can de K-9 fue acercado al paquete y no detectó material explosivo. Posteriormente el mismo fue abierto y no contenía nada en su interior por lo que se determinó que era una falsa alarma.

